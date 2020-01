Pongauer Zahnärzte halten keine regionalen Notdienste mehr ab, Patienten müssen nach Salzburg. Der Gesundheitskassen-Vorsitzende ortet ein taktisches Spiel auf dem Rücken der Patienten.

Ab Februar gibt es im Pongau keinen Zahnärzte-Notdienst mehr. Schmerzpatienten müssen an Wochenenden und Feiertagen ins Notdienstzentrum in die Stadt Salzburg fahren. Das hat die Zahnärztekammer am Dienstag bekannt gegeben. Grund sei ein Mangel an Kassen-Zahnärzten. Dieser werde sich in ...