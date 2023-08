Aus Großarler Bach gezogener Urlauber starb nun im Krankenhaus

Jener 57-jährige deutsche Urlauber, der am Dienstagvormittag in Großarl in den Ellmaubach gestürzt und von beherzten Passanten aus den Fluten gezogen worden war, ist am Mittwoch am späten Vormittag im Klinikum Schwarzach verstorben. Das teilte Lars Atorf, Sprecher des Klinikums, auf SN-Anfrage mit.

