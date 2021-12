Aus Kuchler Holz geschnitzt: Publikumsliebling Nici Seiwald

In nur einem Jahr schaffte Nicolas Seiwald den Sprung vom Eigenbautalent zum Stammspieler. Kommende Woche könnte der Kuchler mit Red Bull Salzburg Historisches in der Champions League erreichen.

Bei der überhaupt ersten Champions League-Partie (CL) von Red Bull Salzburg vor zwei Jahren saß Nici Seiwald noch im Oberrang Ost. Mittlerweile hat der gebürtige Kuchler selbst fünf CL-Spiele (inklusive Qualifikation) in der Startelf der Bullen absolviert. Am 8. Dezember geht es nun um alles oder nichts - wortwörtlich: Gelingt den Salzburgern mindestens ein Unentschieden, stehen sie als erster österreichischer Verein in einer KO-Runde der Champions League. Eine Niederlage könnte allerdings auch das komplette Ausscheiden aus dem Europacup bedeuten (falls ...