Aus Lokal verwiesen: Mann geriet in Rage

20-Jähriger warf Kanaldeckel über die Straße und griff einen Bekannten an.

Ein Pongauer geriet in der Nacht auf Sonntag nach einem Lokalverweis in Bischofshofen derartig in Rage, dass er mehrere Gegenstände beschädigte und einen Bekannten verletzte. Eine Kellnerin hatte den Mann aus dem Lokal verweisen, weil er bereits in stark alkoholisiertem Zustand erschienen war und Gäste belästigt hatte. Der 20-Jährige zerbrach zuerst eine Zierstatue, riss dann einen Kanaldeckel aus der Verankerung und warf diesen über eine Straße. Im Gastgarten beschädigte er Sitzgarnituren. Dann ging er weiter zum Gastgarten eines anderen Lokals, wo er Stehtische und Werbetafeln zerbrach. Danach attackierte er ohne ersichtlichen Grund einen 19-jährigen Bekannten, der auf einer Bank saß. Der Pongauer trat dem Mann mehrmals mit den Füßen gegen den Körper und das Gesicht. Der 20-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Salzburgwegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie der Körperverletzung angezeigt. Eine Anzeige wegen Ordnungsstörung wird der zuständigen Behörde vorgelegt.