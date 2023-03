Diebstahl in einer Kirche.

Zu einem Opferstockdiebstahl in einer Kirche in Hallein kam es am Montag. Gegen 14.00 Uhr bemerkte ein Kirchenmitglied den Diebstahl und verständigte die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter hat aus dem Opferstock Bargeld gestohlen, meldet die Polizei. Die Schadenshöhe sei derzeit nicht bekannt, der Opferstock wurde kurioserweise nicht beschädigt.