Ausbau der Mönchsberggarage wird kirchenintern zur "Glaubensfrage"

Die Erzdiözese ist als Grundeigentümerin vom Bau der Parkgarage betroffen und würde finanziell profitieren. Die Katholische Aktion spricht nun von einer "christlichen Verantwortung", das Projekt trotz aller Zusagen zu hinterfragen.

Die Parkgaragengesellschaft will die Mönchsberggarage mitten im Zentrum der Stadt Salzburg ausbauen. 654 neue Stellplätze sollen bis 2022 entstehen. Das Projekt wird seit sieben Jahren geplant und hat durch Anrainerproteste, politischen Gegenwind (vor allem der Grünen) und Gerichtsverfahren bereits etliche Verzögerungen erfahren. Nun liegen alle Bewilligungen vor, nur die naturschutzrechtliche Bewilligung steht noch aus.

Um die Garage im Berg erweitern zu können, müssen auch mit den Grundeigentümern Verträge geschlossen werden. Der größte Grundeigentümer ist dabei die Kirche. Die Erzdiözese profitiert nach bisher bekannten Vertragsentwürfen in finanzieller Hinsicht mit einer Fix- und einer Umsatzpacht, weil die Kirche der Parkgaragengesellschaft für den Bau der Kaverne ein Baurecht auf 99 Jahre einräumt. Die Grünen hatten kürzlich von der Erzdiözese ein Umdenken gefordert. Sie solle nicht für den Bau einer Parkgarage eintreten, meinte die grüne Politspitze. Schließlich sei die Erzdiözese im Vorjahr Klimaschutzpartner des Landes geworden.

Die Erzdiözese antwortete, dass man sich an Zusagen halten müsse, sofern alle Bewilligungen vorlägen.

Katholische Aktion sieht "christliche Verantwortung"

Nun meldet sich auch die Katholische Aktion kritisch zu Wort. Sie fordert eine nachhaltige Verkehrspolitik. "Der Ausbau der Mönchsberggarage ist nach den aktuellen kirchlichen Stellungnahmen zur Bewahrung der Schöpfung auch eine Glaubensfrage", sagt Elisabeth Mayer, die Präsidentin der Katholischen Aktion und nennt als Belege die Umweltenzyklika "Laudato si".

Vor einigen Jahren sei der Bau einer innerstädtischen Tiefgarage noch eine rein verkehrspolitische Maßnahme gewesen, heute müsse "auch aus christlicher Verantwortung die Enkeltauglichkeit eines solchen Bauwerks geprüft werden, egal ob Umweltverträglichkeitsprüfungen vorgeschrieben werden oder nicht", heißt es. Selbstverständlich müsse man geschlossene Zusagen einhalten. "Es ist jedoch nicht verboten, durch Erfahrung, kirchlichen und gesellschaftlichen Diskurs dazuzulernen und sich im letzten Moment noch um Verbesserungen zu bemühen", sagt Mayer. Sollte die Garage tatsächlich erweitert werden, so müsse wenigsten die Nutzung der Garagen im Berg überdacht werden, damit sie nicht weitere Autoströme ins Weltkulturerbe ziehen und Anrainerviertel stark belastet werden, meint die Katholische Aktion.

Ex-Verkehrsdirektor für Neutor-Sperre

Denn zur Bewahrung der Schöpfung gehöre auch das Eintreten für eine zukunftsweisende Verkehrspolitik, meint Gunter Mackinger, Vizepräsident der Katholischen Aktion und früherer Verkehrsdirektor der Salzburg AG.

Sofern das Garagenprojekt nicht mehr abzuwenden sei, brauche es zumindest Begleitmaßnahmen, wie die Adaptierung der Altstadtgarage als City Logistik Terminal, die Nutzung der Altstadtgarage als Bewohnerparkplatz samt Sperre des Neutores für den Individualverkehr. Mackinger fordert auch die Auflösung des Rot-Kreuz-Parkplatzes am Salzachufer. Das Rote Kreuz wiederum soll aus den Einnahmen der Parkgaragengesellschaft entschädigt werden. Außerdem müsse eine Verlegung der Festspielauffahrt von der Hofstallgasse in die Parkgarage erfolgen. "Die Vorfahrt mit Luxuslimousinen entspricht nicht mehr dem Geist des 21. Jahrhunderts." Mackinger sieht auch umfassende Verbesserungen bei den Öffis wie einen Zehn-Minuten-Takt auf allen Obuslinien und attraktive Angebote zu den Tagesrandzeiten als unumgänglich. Außerdem brauche es eine elektronische Busspur in der Neutorstraße - also eine Busspur, die für beide Fahrtrichtungen genutzt werden könne.

Quelle: SN