Ausbau startet: Münchner Bundesstraße bis Sommer 2023 nur einspurig

In zwei Wochen beginnen die Bauarbeiten, die bis zum Sommer 2023 dauern werden. Danach soll die Straße an der Stelle vierspurig befahrbar sein. Anrainer haben Bedenken wegen des Verkehrslärms.

Am 27. Oktober starten die Bauarbeiten für den vierspurigen Ausbau der Münchner Bundesstraße. Auf den 600 Metern von der Bichlfeldstraße (Höhe Billa Plus) bis zum Kreisverkehr bei der Autobahnauffahrt soll die Straße vierspurig werden. Auch ein beidseitiger Geh- und Radweg wird errichtet. Da bei den Straßenbauarbeiten gleichzeitig auch Leitungen erneuert werden, wird der Ausbau bis zum Sommer 2023 dauern. In der Zeit wird die Münchner Bundesstraße nur einspurig befahrbar sein. Der Obus soll vor und nach der Baustelle eine Ersatzhaltestelle ...