Ausbau von Pass Lueg wieder auf Jahrzehnte verschoben?

Seit Jahrzehnten wird bereits über den Ausbau des Pass-Lueg-Tunnels gesprochen. Passiert in den nächsten Jahren wieder nichts?

Vergangene Woche wurde von der Bischofshofener LAbg. Sabine Klausner (SPÖ) zum wiederholten Mal ein dringlicher Antrag zum Ausbau des Pass-Lueg-Tunnels gestellt.

Bereits am 30. Jänner 2019 gab es im Landtag eine Anfrage von der Verkehrssprecherin der SPÖ. Klausner will eine Beantwortung durch Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) so nicht hinnehmen: "Gewessler sprach davon, dass ein möglicher Umsetzungszeitpunkt im Zuge der Erstellung des Zielnetzes 2040 evaluiert werde. Damit würde sich ein Ausbau dieses wichtigen Nadelöhrs auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Das ...