Das Grundstück, auf dem die Spedition Gebrüder Weiss in Salzburg-Schallmoos ausbauen will, wurde am Montag gerodet. Die Anrainer hoffen, den Ausbau noch verhindern zu können.

Er könne nicht einschreiten, sagt der Polizist zu Anrainer Georg Koch. "Ich kann ja nicht den Baggerfahrer verhaften." Koch wohnt in der Nähe des Logistikunternehmens Gebrüder Weiss in Salzburg-Schallmoos. Er und andere Anrainer haben am Montagvormittag die Polizei gerufen, weil ...