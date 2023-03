Ausbildung, Förderung und Kinderbetreuung

Im Rahmen des internationalen Frauentages hat im AMS Hallein ein World Café stattgefunden. Frauen informierten sich über Fachkräfteausbildungen sowie die finanzielle Unterstützung.

Monika Nadarevic, Corona Rettenbacher und Stephanie Posch (v. l.) reden mit Frauen über ihre beruflichen Möglichkeiten, über die Unterstützung in der Kinderbetreuung und über Finanzielles. Bild: c. Fröschl

Viele Frauen arbeiten in Branchen mit niedrigen Löhnen. Oft sind sie in Teilzeit beschäftigt, weil sie mit der Betreuung ihrer Kinder und der Pflege naher Angehöriger unbezahlte Arbeit leisten. Auf der anderen Seite suchen zahlreiche Handwerksbetriebe, Kinderbetreuungseinrichtungen und Seniorenwohnheime dringend Fachkräfte. Für Frauen bedeutet eine ganztägige bezahlte Arbeitsstelle, dass sie ihm Alter nicht in die Armut schlittern, wenn sie allein leben.

