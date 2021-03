Ausfahrtsbeschränkungen gibt es ab Donnerstag auch für die Lungauer Gemeinde Muhr

Nach Bad Hofgastein und Radstadt gelten ab Donnerstag früh auch für die Gemeinde Muhr im Lungau Ausfahrtsbeschränkungen.

Das Land Salzburg verhängt auch für die Gemeinde Muhr Ausfahrsbeschränkungen. Diese treten ab Donnerstag in Kraft. Verpflichtende Ausfahrtstests für Personen ab 15 Jahren sowie umfangreiche Kontrollen durch Polizei und Bundesheer sollen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens beitragen. Zudem werde eine eigene Testmöglichkeit im Ort geschaffen.

Laut Corona-Dashboard des Landes gibt es in der Gemeinde Muhr am Dienstag elf aktiv infizierte Personen. Laut Christian Pucher, Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer, seien noch 15 weitere Personen dazuzurechnen, die bisher noch nicht in das System eingetragen wurden. Zudem gebe es 16 Kontaktpersonen der ersten Kategorie.

"Die Gemeinde Muhr weist heute eine 7-Tage-Inzidenz von 1443 auf und die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter stark an. Wir müssen, wie schon in Radstadt und Bad Hofgastein, mit Ausfahrtsbeschränkungen reagieren, um das Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen", betont Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Die Kontrolle der verpflichtenden Ausfahrtstests an den Ortsgrenzen übernehmen Exekutive und Bundesheer. Die Lungauer Bezirkshauptfrau Michaela Rohrmoser ergänzt: "Das ist für die ansässige Bevölkerung zwar keine leichte Situation, aber aufgrund der aktuellen Entwicklungen zwingend nötig."

Testmöglichkeiten im Ort

Damit für die verpflichtenden Ausfahrtstests ausreichend Kapazitäten bereitstehen, wird derzeit in Muhr ein eigener Teststandort geschaffen. Wo dieser geschaffen werden soll, sei jedoch noch nicht festgelegt.

Vorerst von Donnerstag, 11. März, null Uhr, bis Mittwoch, 24. März, 24 Uhr gibt es für die Gemeinde verpflichtende Ausfahrtstests für Personen ab 15 Jahren.

Ein vorgelegter PCR-Test ist 72 Stunden lang gültig, ein Antigen-Schnelltest 48 Stunden.

Es gibt Kontrollen der Gesundheitsbehörden und der Polizei, ob die allgemeinen Coronamaßnahmen und Absonderungsbescheide eingehalten werden.

Assistenzeinsatz des Bundesheeres bei der Kontrolle an den Ausfahrten

Ausreisekontrollen auch bei Bussen im öffentlichen Verkehr

Ausgenommen von den verpflichtenden Ausfahrtstests in Salzburger Gemeinden sind:

Durchreisende ohne Zwischenstopp

Personen, die in den vergangenen sechs Monaten eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben und dies mittels ärztlicher Bestätigung nachweisen können

Personen mit einem Nachweis von neutralisierenden Antikörpern durch einen sogenannten Neutralisationstest, der nicht älter als drei Monate ist. Dieser wird von spezialisierten Laboren angeboten. Die Kosten dafür sind selber zu tragen.

Gewerblicher Güterverkehr und bei unaufschiebbaren behördlichen oder gerichtlichen Wegen. Das beinhaltet auch öffentliche Sitzungen der allgemeinen Vertretungskörper und mündliche Verhandlungen der Gerichte und Verwaltungsbehörden.

Eine Impfung befreit nicht von der Testpflicht

Die Ausfahrtstests sind auch für geimpfte Personen verpflichtend. "Derzeit liegen noch nicht ausreichend Studienergebnisse zur Corona-Schutzimpfung vor, ob die verfügbaren Impfstoffe die Weitergabe der Infektion beeinflussen", heißt es in der Aussendung des Landes. Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg zu den Ausfahrtsbeschränkungen ist nach Veröffentlichung auf www.salzburg.gv.at/corona-virus abrufbar.