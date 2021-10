Ausfahrtsbeschränkungen in St. Koloman vorerst bis 3. November verlängert

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Gemeinde bei 1178.

Die aktuellen Ausreisebeschränkungen für St. Koloman werden vorerst bis 3. November 2021 verlängert. "Wir haben uns in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden für diese Maßnahme entschieden. Hintergrund ist die nach wie vor hohe Sieben-Tage-Inzidenz", sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).

Auch wenn die Zahlen zuletzt leicht zurückgegangen sind, ist die Sieben-Tage-Inzidenz in St. Koloman mit 1178 (Stand Freitag, 8.30 Uhr) noch immer hoch. Am Tag des Inkrafttretens der Ausfahrtsbeschränkungen am 18. Oktober lag der Wert bei 1234. Im Tennengau haben sich aktuell 660,7 Menschen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert, im Land Salzburg sind es zum Vergleich 464,9.

Nur 43 Prozent in St. Koloman vollimmunisiert

In St. Koloman sind 43 Prozent der Gesamtbevölkerung vollimmunisiert. Zum Vergleich: Im Tennengau liegt der Kennwert bei 55,6 Prozent und im Land Salzburg bei 60,2 Prozent.