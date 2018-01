Ausgezeichnete Forscherin

Salzburg hat der Molekularbiologin Brigitta Elsässer den Christian-Doppler-Preis verliehen. Sie überzeugte mit ihren Forschungen über die Wirkungsweise von Enzymen, womit sie wichtige Grundlagen liefert.

Ribonuklease A, Lipase B und Legumain - mit diesen drei Enzymen hat Molekularbiologin Brigitta Elsässer gearbeitet. Sie hat auf atomarer Ebene die Wirkungsweise erforscht. "Manche Enzyme können andere Moleküle aufschneiden, andere können sie zusammenkleben. Wenn wir verstehen, warum ein Enzym in einem Fall so, im anderen Fall anders reagiert, können wir weitere Forschungen einleiten, um gezielt diese Eiweißmoleküle für therapeutische Zwecke einzusetzen", klärt die Forscherin, die ursprünglich Chemie und Biochemie studierte, auf.

Manchen können schneiden, andere kleben

Ribonuklease A beispielsweise kann das Erbgut von Viren aufschneiden. "Sie befindet sich u. a. im Schweiß und baut so Viren ab, die die Haut schädigen können. Ribonuklease A gehört somit zu den Abwehrmechanismen der Haut."

Lipase B hingegen kann kleben. "Manche Moleküle können Ketten bilden, bei anderen funktioniert das nicht, obwohl sie sehr ähnlich aufgebaut sind", berichtet die gebürtige Ungarin, die vor knapp fünf Jahren mit ihrer Familie nach Österreich gekommen ist und seit mehr als einem Jahr in Aigen wohnt.

Mithilfe von Computersimulationen, die manchmal tagelang rechnen, hat sie die Ursache aufgeklärt. "Anhand dieser Ergebnisse kann man weiterforschen, damit sich aus dem erwünschten Molekül lange Ketten bilden, um vielleicht eines Tages künstliche Knochen umweltschonend herstellen zu können."

Rolle bei Allergien, Krebs oder Alzheimer

Legumain kann beides, aufschneiden und kleben. "Wenn wir wissen, wie das Enzym funktioniert, können wir beide Funktionen beeinflussen und für eine bestimmte Krankheit die relevante Aktivität stoppen oder aktivieren. Legumain spielt eine Rolle im Immunsystem, bei Allergien, in der Krebstherapie und bei Alzheimer, wo Eiweißmoleküle verkleben und Ablagerungen bilden. Hier könnte etwa die Schneidefunktion hilfreich werden."

2017 hat die Wissenschafterin, die in Debrecen (Ungarn), Paderborn (Deutschland) und in San Diego (USA) studiert hat, diese drei Forschungen, in Salzburg bei der Ausschreibung für den Christian-Doppler-Preis eingereicht. Ihre Erkenntnisse wurden zuvor in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht. Eine Expertenkommission hat ihre Arbeiten beurteilt und ihr als einziger Frau unter mehreren Preisträgern die mit 3000 Euro dotierte Auszeichnung Anfang Dezember verliehen. "Für mich ist das eine großartige Anerkennung meiner Erforschung von wichtigen Grundlagen", freut sich die Wissenschafterin.

Enzyme übernehmen wichtige Funktionen im Stoffwechsel

16 % unseres Körpers bestehen aus Eiweißmolekülen (Proteinen). Enzyme sind Proteine, die im Körper sehr wichtige biochemische Prozesse regulieren (Verdauung, Erbgut vervielfältigen etc.).

Diese Enzyme können meistens andere Moleküle schneiden oder zusammenkleben. Wenn man auf atomarer Ebene versteht wie diese genau funktionieren, können weitere Forschungen eingeleitet werden, damit diese Enzyme in der Medizin für Therapiezwecke eingesetzt werden können.