Ausländische Parksünder: Stadt soll Radklammern einsetzen

Der Bundesrechnungshof kritisiert, dass die Stadt Salzburg jährlich rund 5000 Strafzettel wegschmeißen muss, weil die Strafen nicht eingetrieben werden können. Eine Lösung gebe es aber: Wegfahrsperren.

Der Bundesrechnungshof hat die Parkraumbewirtschaftung der Stadt Salzburg zwischen 2011 und 2015 überprüft. Die Stadt führte 1990 gebührenfreie und gebührenpflichtige Kurzparkzonen ein. Die Einnahmen aus Parkgebühren haben sich demnach verringert auf zuletzt 2,4 Millionen Euro (2015). Die Strafgelder sind gestiegen (2015: 2,25 Millionen Euro). Zum einen gebe es mehr Bewohnerstellplätze, was gleichzeitig weniger Einnahmen für die Stadt bedeuten. Zum anderen sei die Parkdisziplin gestiegen, heißt es von der Stadt. Allerdings: Etliche Strafzettel bei ausländischen Lenkern musste die Stadt stornieren. Denn außer bei Lenkern aus Deutschland und der Schweiz sind die Zulassungsdaten nicht eruierbar. So hat die Stadt 2015 laut Rechnungshofbericht über 5000 Organmandate eingestellt. Der Rechnungshof empfiehlt der Stadt Salzburg daher, technische Wegfahrsperren wie Radklammern einzusetzen. Die Stadt argumentiert, dass sich das nicht rentieren würde. Die Prüfer beharren aber darauf. Andere Landeshauptstädte würden schließlich auch Radklammern einsetzen.

Die Stadt plane zwar für die nächsten Jahre eine Erweiterung der Kurzparkzone auf das Doppelte der Stellplätze. Allerdings verfüge man noch über keine Daten zur bisherigen Stellplatzauslastung, schreiben die Prüfer.

2010 kamen in der Altstadt die versenkbaren Poller hinzu. Die Prüfer des Rechnungshofes haben in ihrem Bericht einiges zu beanstanden. So hätten sich die Betriebskosten für die Poller gegenüber den Schätzungen von 2009 versiebenfacht. Anstatt 1385 Euro pro Poller müsse die Stadt nun rund 10.000 Euro im Schnitt pro Poller ausgeben. Was die Bewilligung von Ausnahmen anlange, empfiehlt der Rechnungshof eine restriktivere Vorgangsweise. Und auch das Projekt Mönchsberggarage findet im Prüfbericht Erwähnung. Das Projekt verzögere sich aufgrund von "Auffassungsunterschieden" zwischen Stadt und Land. Es gelte, eine Einigung herzustellen.

(SN)