Ausreisetestes in Hallein: "Die Leute verwechseln das mit einer Quarantäne"

Mehr als 27.000 Tests, mehr als 34.000 Personenkontrollen: Es war ein Kraftakt, aber das erwartete Test- und Stauchaos wegen der strengeren Coronamaßnahmen in Hallein ist bisher ausgeblieben. Wie es nun weitergeht, hängt von zahlreichen Faktoren ab.

Die öffentliche Aufregung war groß, als am frühen Dienstagnachmittag vergangener Woche das Land strengere Coronamaßnahmen in Hallein ankündigte: Aufgrund schnell steigender Infektionszahlen würden in der zweitgrößten Stadt des Landes nun von 30. April bis vorerst 9. Mai unter anderem Quarantänefälle strenger kontrolliert, und Personen über 15 Jahren könnten nur noch mit negativem Test "ausreisen". Für Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) kam das nicht ganz überraschend: "Nachdem die Zahlen nach Ostern stiegen, haben wir uns schon einmal vorbereitet, dass da etwas kommen könnte." Die tatsächliche Ankündigung sei aber sehr kurzfristig gekommen: "Um 12.15 Uhr am Dienstag hat mich der Landeshauptmann informiert und fünf Minuten später kamen die ersten Presseanfragen, weil auch die Pressemeldung des Landes schon raus war. "

Teststation im Ziegelstadl innerhalb von zwei Stunden ausgebucht

Die erste Aufregung war groß: Wie sollte man Tests für mehr als 13.000 Pendler und rund 2000 Schüler abwickeln und kontrollieren? Die bestehende Teststation im Ziegelstadl war innerhalb von zwei Stunden ausgebucht, jene in Kuchl und Oberalm sind dies meist schon unter Normalzuständen. "Da Hallein gut 21.000 Einwohner hat, und wir von Ausreisetests für rund 20 Prozent ausgegangen sind, haben wir mit rund 5000 Tests pro Tag gerechnet", erklärt Rotkreuz-Sprecherin Roberta Thanner.

Innerhalb von zwei Tagen werden zusätzliche Station in der Salzberghalle, der Alten Saline und im Gemeindezentrum Rif eingerichtet, und das System auf unterstützte (und daher gültige) Selbsttests umgestellt: "So brauchen wir ein Drittel weniger Personal und schaffen 1500 Personen pro Tag und Teststation", erklärt Thanner. Zusätzlich wird auch sonntags im Ziegelstadl und der Salzberghalle getestet, auch die drei Halleiner Apotheken bauen ihr Testangebot aus. "Die haben sofort mitgemacht, als ich angerufen habe", lobt Bgm. Stangassniger. Nach intensiven Gesprächen mit dem Land werden bei Jugendlichen jene Tests akzeptiert, die ohnehin mehrmals die Woche in der Schule durchgeführt werden.

Hallein: Stauchaos blieb aus

Mit großer Spannung wurde dann der Start der Maßnahmen am vergangenen Freitag erwartet - aber das erwartete Stauchaos aufgrund der Ausreisekontrollen durch Stadtpolizei, Bundespolizei und Bundesheer blieb aus. "Sie haben das sehr human gehandhabt, wir hatten mit Wartezeiten von bis zu 15 Minuten gerechnet, aber das wurde nie erreicht", sagt Stangassinger im TN-Gespräch am Dienstagmorgen. "Es geht ja darum dass viel getestet wird, nicht dass viel kontrolliert wird." Ganz im Gegenteil kam schnell der Vorwurf auf, es werde viel zu wenig kontrolliert. "Solche Beschwerden sind dann schon spannend", lacht . Stangassinger. "Und es ist die falsche Einstellung. Man soll sich ja nicht wegen der Kontrollen testen lassen, sondern um sich und seine Mitmenschen zu schützen."

Ausfahrskontrollen: 122 Tests waren positiv

Getestet wurde auf jeden Fall reichlich: Von Mittwoch, 28. April, bis inklusive Dienstag, 4. Mai, waren es 16.159 der neuen, beaufsichtigten Selbsttests, plus 10.963 Schnelltests durch das Rotkreuz-Personal in den anderen Teststationen im Bezirk, plus 95 Selbsttestts im Pilotprojekt in St. Koloman. Von diesen insgesamt 27.217 Tests waren 122 positiv. Insgesamt hätten die Leute den assistierten Selbsttest sehr gut angenommen, sagt Rotkreuz-Sprecherin Thanner, die Testbereitschaft sei hoch: "Nur am Freitag gab es etwas Startschwierigkeiten, weil viele Unangemeldete zum Testlokal kamen, aber das konnten wir schnell klären." Ein Test ohne Anmeldung sei nicht machbar, da die Eingabe der Daten pro Person einfach zu lange dauere: "So könnten wir nicht die benötigte Menge an Tests abwickeln."

Die Disziplin der Bevölkerung sei bisher außerordentlich hoch, loben auch Bezirkshauptmann Helmut Fürst und Bezirkspolizeikommandant Paul Pirchner im Gespräch mit den Tennengauer Nachrichten: "Bisher wurden knapp 24.000 Fahrzeuge kontrolliert und fast 34.000 Personen. Dabei gab es nur drei Anzeigen wegen fehlender Tests. Und einige sind vor der Kontrolle umgedreht, und sind mit Test wiedergekommen. Die Auswirkungen waren sehr moderat Auswirkungen, da hatten wir bei der Sperre der Heidebrücke mehr Stau als jetzt."

Manche hätten offenbar ein falsches Bild von den Maßnahmen gehabt: "Manche waren offensichtlich der Meinung, dass das eine Quarantäne ist. Manche Firmen haben mir erklärt, dass sie systemrelevant sind, und Einzelpersonen haben sich beschwert, weil nicht kontrolliert wurde", sagt Bezirkshauptmann Fürst. "Aber der absolute Großteil hat es schon verstanden."

Auch bei der Kontrolle der Quarantänefälle zeige sich ein ähnliches Bild wie bei den Verkehrskontrollen: "Das wird fast lückenlos befolgt, und meistens klären sich selbst die Ausnahmefälle auf, weil jemand das Läuten an der Tür nicht gehört hat, als die Polizei da war."

Am vergangenen Donnerstag, zwei Tage nach Bekanntwerden der verschärften Maßnahmen für Hallein, schärfte das Land aufgrund steigender Corona-Zahlen auch in Kuchl, Puch und Oberalm nach, mit verstärktem Contact Tracing, strengeren Kontrollen der Quarantäne, verpflichtendem PCR-Test nach der Infektion - aber ohne Ausreisetests. "Je größer das Gebiet, desto weniger Grund zum Testen", erklärt der Bezirkshauptmann, warum in diesen drei Gemeinden trotz Verschärfung keine Ausreisetests verlangt werden.



Vorerst gelten die Maßnahmen in Kuchl, Puch, Oberalm und Hallein bis Sonntag, 9. Mai, 24 Uhr, können aber je nach Infektionsgeschehen verlängert werden.

Die Beurteilung sei "ein laufender Prozess", Christian Pucher, Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP): "Es geht nicht nur um die 7-Tages-Inzidenz. Man schaut, wie haben sich die Fälle entwickelt, wie schaut es in den Lebensbereichen aus, Betriebe, Schulen, Quarantänefälle, gibt es Auffälligkeiten, wie ist die Nachverfolgbarkeit der Fälle, wie steht es um die Intensivstationen, kommen neue Fälle von irgendwo oder sind das erwartbare Fälle von bekannten Kontaktpersonen etc." Mit einer Reihe von Beurteilungskriterien komme die Behörde dann, in Absprache mit der Landessanitätsdirektion und der Amtsärztin vor Ort, zu dem Schluss, ob es sinnvoll wäre, die Maßnahmen weiterzuführen oder man die Verordnung automatisch auslaufen lässt.



Zumindest weitere Verschärfungen im Tennengau seien momentan aber nicht absehbar: "Wenn ein Hotspot auftritt, kann es natürlich passieren, dass man schnell handeln muss, aber momentan ist hier nichts geplant."

