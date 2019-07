Außergewöhnlicher Starkregen: "So etwas erlebt man nicht oft"

ZAMG-Experte Christian Ortner erklärt den SN im Interview, warum nur wenige Stunden genügten, dass Bäche und Flüsse Hochwasser führen und wie es nun mit dem Wetter weitergeht. In der Stadt Salzburg ist die Salzach schon bedenklich hoch. Er selber ist in aller Früh mit dem Radl in die Arbeit gefahren - mit Badehose und Badeschlapfen.

SN: Was war für diesen Starkregen verantwortlich? Ortner: Als erstes ein Tiefdruckeinfluss mit nördlicher Einströmung, der diese Niederschläge gebracht hat. Der zweite wichtige Punkt war, es war viel Feuchtigkeit in der Luft. Die Luftmasse, die über uns war, ...