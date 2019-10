Drei bislang unbescholtene Syrer mussten sich wegen Körperverletzungsdelikten am Landesgericht Salzburg verantworten.

Die drei Angeklagten, die am Donnerstag am Landesgericht wegen Körperverletzungsdelikten vor einem Schöffensenat saßen, sind allesamt Syrer. Sie kennen einander schon länger und sind schon seit einigen Jahren in Österreich. Und haben sich nichts Strafrechtliches zu schulden kommen lassen - ...