Australische Wanderin im Pinzgau geborgen

In Kaprun im Salzburger Pinzgau ist in der Nacht auf Samstag eine Almhütte auf der Fürthermoaralm abgebrannt. Bei Löschversuchen durch dort Beschäftigte und den Altbauern wurden mehrere Personen teils schwer …

Mit leichten Verletzungen überstand am Donnerstagabend ein E-Bike-Fahrer in Piesendorf einen Auffahrunfall auf ein geparktes Auto. Doch damit ist die Sache nicht ausgestanden.

Chronik

Gleich zwei Mal soll ein 34-jähriger Pole versucht haben, in Zell am See einer Landsfrau aus deren Auto die Handtasche zu rauben. Zwei Mal scheiterte der Mann - und landete letztlich in der Justizanstalt in …