Austria Salzburg nimmt 2. Liga ins Visier

Die Violetten wollen alle Kriterien für die Rückkehr in den "Profifußball" erfüllen.

Austria Salzburg behielt in der letzten Herbstrunde die Nerven und sicherte sich mit einem 1:0-Heimsieg gegen Saalfelden die Winterkrone in der Regionalliga West. Während die Spieler in die wohlverdiente Pause gehen können, fängt die Arbeit für die Verantwortlichen der Violetten jetzt erst richtig an.

Bereits am Mittwoch wurde die geprüfte Bilanz, die für einen Lizenzantrag für die 2. Liga notwendig ist, abgegeben, bis März wird an der Spielberechtigung gebastelt. "Wir wollen uns den Traum von der 2. Liga erfüllen und werden alles versuchen, damit es funktioniert", erklärt Austria-Trainer Christian Schaider, der bei einem Aufstieg nicht auf Profibetrieb umstellen will. "Es ist nicht Pflicht Profis anzustellen. Wir würden es mit einem reinen Amateurteam probieren."

Derzeit sind im Profifußball nur zwei Red-Bull-Teams vertreten, die Violetten wollen neben den Bullen eine Plattform für die Talente aus der Umgebung bieten. "Derzeit sind viele Kicker aus Salzburg in den verschiedensten Teams in der 2. Liga unter Vertrag. In Zukunft wären wir für solche Spieler sicher eine attraktive Anlaufstelle", betont Schaider, der den Aufstieg als wichtigen Schritt für den gesamten Verein sieht. "Wir können nicht ewig in der Regionalliga West spielen. Der Verein kann nur überleben, wenn wir für die Sponsoren, Zuschauer und Fans attraktiv sind. Das wären wir in der 2. Liga."

Sportlich dürfte es auf dem Weg in die zweithöchste Spielklasse wohl keine Probleme geben. Aus der Westliga wird höchstwahrscheinlich nur die Austria um eine Lizenz ansuchen. Daher würde auch der Vizemeistertitel zum Aufstieg reichen. "Das ist aber nicht unser Anspruch, wir wollen Meister werden", erläutert Schaider.

Thomas Gottsmann