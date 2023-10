Austria Salzburg: "Wollen im November ganz oben stehen"

Austria-Trainer Christian Schaider warnt vor den kommenden Aufgaben in der Regionalliga West, hat aber ein klares Ziel vor den Augen.

Nur eine Woche musste Austria Salzburg die Tabellenführung in der Regionalliga West abgeben. Am vergangenen Wochenende nutzten die Violetten den Patzer von Saalfelden (0:2 in Grünau) und sicherten sich mit einem 3:1-Heimsieg gegen St. Johann wieder Platz eins. "Natürlich eine schöne Momentaufnahme. Wir müssen den Fokus aber auf die kommenden Wochen richten. Es kommen noch schwere Aufgaben", betont der Bayer.

Austria Salzburg fordert Imst

Am Samstag wartet mit Imst ein Gegner, vor dem Schaider großen Respekt hat. "Sie haben in der vergangenen Saison in der Tiroler Liga sehr gut gespielt und setzen auch heuer auf eine erfahrene Mannschaft. Imst wird gegen uns sicher Vollgas geben, es wird keine leichte Aufgabe." Die Reise sicher nicht antreten wird Christoph Bann: Der Routinier zog sich am Samstag gegen St. Johann einen Kreuzbandriss zu und wird monatelang fehlen. "Ein sehr schmerzhafter Ausfall", sagt Schaider, der auf einen wichtigen Rückkehrer hofft. Aaron Volkert fehlte zuletzt verletzungsbedingt, soll nun aber wieder fit werden. "Unser Ziel ist klar: Wir wollen im November ganz oben stehen. Das wird aber sicher kein Selbstläufer."