Auszahlung verzögert: Eltern aus Salzburg warten monatelang auf Familienbeihilfe

Die verzögerte Auszahlung der Familienbeihilfe trifft nun auch Eltern von Neugeborenen. Das Finanzamt riet einer Frau deshalb zu einem Kredit.

Nach der Geburt eines Kindes sollte es eigentlich automatisch funktionieren: Eltern bekommen die Familienbeihilfe ohne Antrag ausbezahlt. Eine Salzburger Mutter wartet allerdings seit Juni auf eine Zahlung des Finanzamts. Die Frau, die namentlich nicht genannt werden will, bekam am 11. Juni ihr Kind. Da sie in Deutschland arbeitet, wurde sie vom Finanzamt gebeten, zusätzliche Unterlagen zu liefern, was sie noch in derselben Woche erledigt hat. Seither wartet sie.

Sie wartet allerdings nicht nur auf die Familienbeihilfe. "Weil mir ...