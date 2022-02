Auszeichnung für freie Hochzeit im Pinzgau: "Kommissar Rex" überbrachte Polizistenpaar die Eheringe

Der "Oscar" für die beste freie Trauung in Österreich ging heuer erneut an Elena und Immanuel Fiausch aus Mattsee. Sie überzeugten die Jury außerdem mit einer "grünen" Waldhochzeit.

Der elf Jahre alte Mischlingshund Luke und Polizist Timo Bürstell sind ein Herz und eine Seele. "Ich habe Luke damals aus einem Tierschutzverein geholt, er begleitet mich am Tag auch ins Polizeipräsidium", erzählt der deutsche Kriminalhauptkommissar, der in Frankfurt bei der Mordkommission arbeitet. In tragender Rolle trat Luke bei der Hochzeit seines Herrchens auf der Steinbockalm in Maria Alm im Pinzgau in Erscheinung. Vor der Bergkapelle und der Kulisse des Hochkönigmassivs gaben Bürstell und seine langjährige Lebensgefährtin Stefanie - sie ...