Auto fing bei Fahrt auf Katschberghöhe Feuer

Ein elfjähriges Mädchen hatte sich im Lungau am Schwarzenberg in der Finsternis verirrt. Nach ihrem Hilferuf war der Handy-Akku leer.

Ein 57-jähriger Lungauer übersah einen Fahrradlenker am Donnerstagvormittag bei der Ausfahrt aus einer Halle. Das 60-jährige Opfer musste mit Verletzungen unbestimmten Grades per Rettungshubschrauber ins …

Chronik

Der 32-jähriger Mann aus Wien feierte am Nachmittag in Mignitz (Bezirk Tamsweg) mit seinem Bekannten in einer Hütte eine erfolgreiche Jagd. Während der Feier lieh sich der Mann von seinem Bekannten das Moped …