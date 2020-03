Auto gegen Zug: Zwei Verletzte in Straßwalchen

An einem Bahnübergang kam es zu einer Kollision zwischen einem Fahrzeug und einem Zug.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 22 Uhr in der Flachgauer Gemeinde Straßwalchen gekommen. Beim Bahnübergang im Ortsteil Haidach kam es zu einer Kollision zwischen einem Fahrzeug und einem Zug. Zwei Personen, sie befanden sich beide im Auto, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden ins Landeskrankenhaus bzw ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht, heißt es von Seiten des Roten Kreuzes. Zum Unfallhergang war bei Redaktionsschluss noch nichts bekannt. Die Feuerwehren Straßwalchen und Neumarkt am Wallersee waren am Unfallort im Einsatz.

Quelle: SN