Auf der Lammertalbundesstraße kollidierten am Mittwoch zwei Fahrzeuge in einem Baustellenbereich.

Das Auto eines 48-jährigen Tschechen geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Fahrzeug einer 45-jährigen Einheimischen zusammen, das daraufhin umkippte. Die Frau erlitt Verletzungen am Arm und am Bein. Sie musste in das Krankenhaus Hallein gebracht werden. Der Verursacher ...