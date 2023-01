Auto in Vollbrand: Feuerwehr Uttendorf löschte Fahrzeugbrand

Die Pkw-Lenkerin sei unverletzt, heißt es von der Feuerwehr. 36 Einsatzkräfte brachten den Brand rasch unter Kontrolle.

In Uttendorf im Pinzgau kam es am Freitagmorgen zu einem Fahrzeugbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Uttendorf wurde mittels Sirenenalarm gerufen, sagt Ortsfeuerkommandant Lukas Fritzenwanger. "Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Pkw in Vollbrand. Die Pkw-Lenkerin war unverletzt und wir haben den Brand schnell unter Kontrolle gebracht." Die Feuerwehr war mit 36 Einsatzkräften und zwei Atemschutztrupps im Einsatz. Die Brandursache sei noch nicht geklärt, sagt der Feuerwehrkommandant. Aufgrund der Brandentwicklung gehe man davon aus, dass das Feuer im Motorraum entstanden ist.