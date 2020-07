Auto krachte im Pinzgau gegen Brückengeländer: Vier Polen verletzt

Die Männer waren betrunken. Wer das Auto gelenkt hat, war vorerst noch unklar.

Vier Männer aus Polen sind am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Mittersill im Salzburger Pinzgau verletzt worden. Der Pkw kam kurz nach dem Stadtgebiet in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen ein Brückengeländer. Die Männer im Alter von 22 bis 47 Jahren wurden in die Krankenhäuser Mittersill und Zell am See gebracht.

Wer das Auto gelenkt hat, ist noch unklar. Die Autoinsassen machten dazu widersprüchliche Angaben. Alle durchgeführten Alkotests verliefen positiv.

Quelle: APA