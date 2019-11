Grund dürfte ein Hustenanfall des Lenkers gewesen sein. Sein Wagen rammte in der Aignerstraße einen Laternenmast.

Dabei knickte der Mast um und fiel auf die Obusoberleitung.

Die Berufsfeuerwehr Salzburg und der Streckendienst der Salzburg AG bargen den Laternenmast und führten Sicherungsarbeiten am PKW durch.

Der Lenker blieb zum Glück unverletzt. Doch der Schaden am Auto vor allem aber am Mast ist beträchtlich. Es kam zu umfangreichen Staus.





Quelle: SN