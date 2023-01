Auto-Lenkerin übersah Fußgängerin in Stuhlfelden

Die Lenkerin habe die Fußgängerin aufgrund ihrer dunklen Kleidung erst im letzten Moment bemerkt.

Am Dienstagmorgen kam es in Stuhlfelden im Pinzgau zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Pkw-Lenkerin übersah dabei eine Fußgängerin, die die Straße im Ortsgebiet von Zell am See überquere wollte. Die 87-Jährige wurde dabei vom Fahrzeug zu Boden gestoßen und unbestimmten Grades verletzt.

Die Pkw-Lenkerin aus dem Pinzgau gab bei der Polizei an, die Fußgängerin aufgrund ihrer dunklen Kleidung erst im letzten Moment bemerkt zu haben. Die Lenkerin konnte nur mehr leicht ausweichen und damit eine Kollision nicht mehr verhindern.

Die 87-Jährige wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuglenkerin blieb unverletzt. Ein Alkotest mit der Lenkerin verlief negativ.