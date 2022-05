Auto prallt in der Moosstraße gegen einen Baum

Lenkerin mit Verletzungen unbestimmten Grades im Uniklinikum. Mitfahrendes Kleinkind blieb unverletzt.

Am frühen Dienstagabend verlor eine Lenkerin aus Hallein in der Moosstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Tennengauerin gab an, dass ihr plötzlich schwindlig geworden sei, das Auto prallte gegen einen Baum. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes wurde die 27-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Auch die eineinhalbjährige Tochter wurde vorsorglich ebenso ins Spital transportiert, es trug aber keine Verletzungen davon. Ein Alkotest verlief negativ.