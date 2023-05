Auto prallte frontal gegen Betonmisch-Lkw: 74-jährige Pkw-Lenkerin im Spital gestorben

Nach einer frontalen Kollision mit einem Betonmisch-Lastwagen bei Hallwang-Esch am Freitag, dem 5. Mai, ist eine 74-jährige Autolenkerin noch Stunden später im Krankenhaus gestorben. Das bestätigte die Polizei am Montag. Damit starben auf Salzburgs Straßen allein in diesem Jahr bereits zwölf Menschen.

BILD: SN/FF HALLWANG Das Auto der Frau wurde bei der Frontalkollision mit dem Betonmisch-Lkw völlig zerstört.

Zu dem schrecklichen Unfall war es Freitagnachmittag auf der Wiener Bundesstraße (B1) gekommen. Die Frau war mit ihrem Auto beim Rennerberg über die Sperrlinie geraten - der Pkw prallte frontal in das entgegenkommende Betonmischfahrzeug. Die Frau konnte noch aus ihrem Wagen befreit werden - am Freitagabend erlag sie im Spital ihren schweren Verletzungen.