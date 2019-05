Auto rollte in Flachau in die Enns - Lenker hatte es bei laufendem Motor abgestellt

Das Auto trieb umgehend flussabwärts ab und kam rund 100 Meter weiter an der gegenüberliegenden Böschung zu stehen.

Kurioser Vorfall in Flachau: Ein 29-jähriger Mann stellte in der Nacht auf Montag gegen ein Uhr früh sein Auto im Bereich Feuersang auf einer leicht abschüssigen Straße ab - mit laufendem Motor und ohne die Handbremse anzuziehen. Das Fahrzeug rollte rückwärts auf die Flachauer Straße, querte diese und rollte über eine Böschung in die Enns. Das Auto trieb umgehend flussabwärts ab und kam rund 100 Meter weiter an der gegenüberliegenden Böschung zu stehen.

Der 29-Jährige verständigte daraufhin den Zulassungsbesitzer per Telefon und kündigte an, das Auto zu suchen. Weil er anschließend eine Stunde lang nicht mehr erreichbar war, wurde angenommen, er sei in die Enns gestürzt. Kurt vor dem Start einer Suchaktion meldete er sich dann aber doch noch telefonisch und konnte von der Polizei im Ortszentrum von Flachau angetroffen werden. Er habe das Fahrzeug gesucht, erklärte er. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Die Feuerwehr barg das Auto aus dem Fluss.

Quelle: SN