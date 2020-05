Auto schleuderte meterweit über Hecke

In der Nacht auf Mittwoch kollidierte ein 28-jähriger Fahrzeuglenker in Anif-Niederalm mit einem Begrenzungsstein. In der Folge wurde das Auto über eine Hecke geschleudert und kam erst nach rund 24 Metern zum Stillstand. Das meldet die Polizei in einer Aussendung.

Am Fahrzeug entstand durch die Kollision nach Information der Polizei Totalschaden. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Der Lenker wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Er wurde angezeigt.

Quelle: SN