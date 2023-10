Auto prallte in der Stadt Salzburg gegen Kutsche

Dabei wurde die Kutschführerin leicht verletzt.

In der Linzer Bundesstraße in der Stadt Salzburg kam es am Sonntag gegen 17.30 Uhr zu einem Unfall mit einer Kutsche. Ersten Informationen zufolge prallte ein Pkw gegen die Kutsche. Die Ursache dafür ist noch nicht klar. Die Kutschführerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und anschließend vom Roten Kreuz ins UKH gebracht. Die Pferde wurden vorläufig in einem Stall in der Nähe untergebracht. Die Berufsfeuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.