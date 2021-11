Auto stürzte 80 Meter in die Tiefe: Hüttauer blieb unverletzt

Ein 53-jähriger Alkolenker blieb trotz mehrfachem Überschlag unverletzt. Er hat schon seit fünf Jahren kein Führerschein mehr.

Ein Pongauer Autolenker ist am Freitagabend mit seinem Fahrzeug über einen Abhang 80 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei unverletzt geblieben. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Samstagabend mitteilte, überschlug sich das Fahrzeug mehrmals, nachdem der 53-jährige aufgrund der tief winterlichen Verhältnisse gegen 22.30 Uhr von einer Gemeindestraße in Hüttau abgekommen war.

Der Lenker habe sich selbst aus dem Fahrzeug befreien können und dann offenbar in sein nur wenige Meter entferntes Haus gegangen. Die von Nachbarn verständigte Polizei habe ihn dann zu Hause angetroffen. Ein Alkotest habe einen Messwert von 1,42 Promille ergeben. Der Führerschein konnte ihm nicht mehr abgenommen werden, weil er schon seit fünf Jahren keinen mehr hatte. Er wird angezeigt.