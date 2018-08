Auto stürzte auf Firmenparkplatz in St. Johann

Pkw landete nach Unfall auf dem Firmengelände eines Autohändlers.

Großer Sachschaden entstand am späten Dienstagabend durch einen Verkehrsunfall in St. Johann. Auf dem Weg von Mitterberghütten in Richtung Schwarzach fuhr ein Pkw-Lenker bei der Abfahrt St. Johann/Knoten Nord bei der nach rechts führenden Abfahrtsrampe geradeaus. Der Mann überfuhr zunächst eine begrünte Böschung, wurde dann mit dem Pkw quer über die Fahrbahn der Auffahrtsrampe geschleudert und stürzte schließlich über eine Böschung auf den Parkplatz eines großen Autohändlers ab.

Durch den Fahrzeugabsturz wurden auf dem Firmengelände mindestens vier Pkw, zwei Straßenlaternen und eine beleuchtete Werbetafel schwer beschädigt. Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Roten Kreuz in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert.

Quelle: SN