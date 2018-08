Auto stürzte in die Kapruner Ache

Das Fahrzeug mit zwei Insassen trieb rund 500 Meter weit ab. Ein Großaufgebot an Hilfskräften war im Einsatz.

Großes Glück hatten am Dienstagabend zwei tschechische Staatsbürger in Kaprun. Nachdem sie ihr Auto ausgeparkt hatte, kam die 33-jährige Lenkerin mit dem Fahrzeug von der Nikolaus-Gassner-Straße ab und stürzte mit dem Pkw in die Kapruner Ache. Auf dem Beifahrersitz saß ein 19-jähriger Tscheche.

Der Pkw wurde rund 550 Meter weit mitgeschwemmt, und blieb anschließend am Grund des Baches hängen. Dadurch konnten die beiden Insassen das Fahrzeug über die Seitenfenster verlassen und die drei Meter ans Ufer schwimmen.

Die beiden Tschechen blieben unverletzt, wurden aber vom Roten Kreuz Zell am See vorsorglich in das Zeller Krankenhaus zur ärztlichen Untersuchung gebracht.

Die Feuerwehr Kaprun sicherte das Fahrzeug mit Gurten, um ein weiteres Abtreiben zu verhindern. In Zusammenarbeit mit den Zeller Feuerwehrkräften wurde das Fahrzeug mit weiteren Gurten gesichert und mit dem Rüstfahrzeug der FF Zell am See aus der Ache geborgen. Der Einsatzleiter hatte sofort das Absenken des Wasserpegels durch den Verbund veranlasst.

Die freiwilligen Feuerwehren Kaprun und Zell am See sowie die Wasserrettung Mittersill waren mit insgesamt elf Fahrzeugen sowie 65 Leuten im Einsatz.

Quelle: SN