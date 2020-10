Auto stürzte über Güterweg

Zwei verletzte - Lenker war betrunken. Auch in einem zweiten Fall wurde ein Alkolenker angezeigt.

In Hüttschlag stürzte ein Einheimischer in der Nacht auf Sonntag mit einem Pickup samt Anhänger über eine steile Wiese. Das Gespann überschlug sich einige Male und kam dann zum Stillstand. Der Lenker und sein 20-jähriger Beifahrer konnten aus dem total beschädigten Fahrzeug klettern. Sie wurden unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Schwarzach eingeliefert. Ein Alkotest ergab bei dem Lenker einen Wert von 1,42 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

In Zell am See rückte die Polizei in der Nacht auf Sonntag zum Bahnübergang Tischlerhäusl aus. Dort befand sich ein Pkw auf den Schienen, der von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Bei dem 52-jährigen Lenker wurde eine Alkotest durchgeführt. Das Ergebnis: 2,3 Promille. Der Führerschein konnte dem Mann nicht abgenommen werden, da er keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Der Eisenbahnverkehr wurde für etwa 30 Minuten gesperrt. Über den Unfallhergang wollte der 52-Jährige keine Angaben machen. Er wird angezeigt.

Quelle: SN