Auto überschlägt sich und landet im Garten eines Wohnhauses

In St. Georgen kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall, der glimpflich ausging. Eine 17-jährige Deutsche fuhr mit ihrem Pkw auf der Holzhauser Straße.

Aus noch unbekannter Ursache geriet die Frau in einer Linkskurve ins Schleudern. Der Wagen streifte die Leitschiene, überschlug sich und wurde dann über eine zwei Meter hohe Hecke in den Garten eines Wohnhauses katapultiert. Die Frau konnte sich selbst befreien, sie verletzte sich leicht. Der Alkomattest verlief negativ. Die Frau wurde vorsorglich von der Rettung in das Krankenhaus Oberndorf eingeliefert.

Quelle: SN