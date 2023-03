Auto überschlug sich auf der A1 - Zwei verletzte Personen

Freitagfrüh meldete die Landespolizeidirektion Salzburg einen Verkehrsunfall auf der A1 bei Eugendorf Richtung Wien, bei dem zwei Personen zu Schaden kamen.

Am 9. März 2023, um 20.40 Uhr, ereignete sich im Gemeindegebiet von Eugendorf auf der Westautobahn (A1), Fahrtrichtung Wien, ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen Verletzungen unbestimmten Grades erlitten.

Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu dem Unfall mit zwei beteiligten Pkw, wobei ein Pkw am Dach zum Liegen kam. Die Verletzten, eine 58-jährige Flachgauerin und ein 31-jähriger Salzburger, wurden nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes in das Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht. Die Alkotests verliefen negativ.

Die Feuerwehren Eugendorf und Hallwang waren im Einsatz .