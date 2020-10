Auto überschlug sich in Goldegg - Fahrzeuglenker war betrunken

Der 23-jährige Pongauer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Am Sonntagnachmittag kam es im Gemeindegebiet von Goldegg, auf der B311 Pinzgauer Bundesstraße in Fahrtrichtung Zell am See zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Lenker kam von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug überschlug sich. Der Pongauer zog sich leichte Verletzungen zu und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Beim durchgeführtem Alkotest stellten die Beamten einen Wert von 1,3 Promille fest. Nach der Versorgung durch die Rettungskräfte brachten diese den Mann in das Klinikum Schwarzach. Der Unfalllenker verfügt über keine gültige Lenkberechtigung. Er wird angezeigt, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Quelle: SN