Autobahn-Abfahrten in Werfen-Imlau werden zurückgebaut

In zwei Jahren rücken bei der Autobahn Auf- und Abfahrt in Werfen-Imlau die Bagger an. Die Abfahrten werden zurückgebaut, die Auffahrt um eine Spur, die dann als Abfahrt dient, vergrößert. Die Anschlussstelle sei seit der Errichtung der Umfahrung in Bischofshofen nur wenig genutzt und deshalb zu groß für das bestehende Verkehrsaufkommen.

SN/sw/weiss