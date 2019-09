Autobahn-Abfahrten werden auch zu Pfingsten 2020 gesperrt

An den vergangenen neun Wochenenden blieben die Abfahrten auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Puch und Zederhaus für den Transitverkehr gesperrt. Die Maßnahme zeigte offenbar Wirkung - zu Pfingsten gelten die Sperren erneut.

Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) zog am Montag eine erste Bilanz: "Wir haben die Anrainergemeinden im Vergleich zum Vorjahr entlastet. Die Abfahrtssperren haben großteils funktioniert." Ziel sei es gewesen, unerwünschten Ausweichverkehr auf dem Landesstraßennetz zu den Spitzenzeiten im Sommerverkehr zu vermeiden, die Anrainer zu entlasten und wichtige Verbindungen bei Stau für Einsätze offenzuhalten. Dies habe funktioniert.

Navis lotsten Autos nicht mehr um

Konkret haben die Ausfahrtssperren plus die Reaktion der Navigationsgeräte und die Information der Autofahrer laut Schnöll zu einer besseren Verteilung des Reiseverkehrs geführt. "Wir haben festgestellt, dass die Urlauber sehr gut informiert waren, früher oder später in den Urlaub gestartet sind, daher hat sich der Reiseverkehr besser verteilt, Staus konnten so teilweise vermieden werden", sagt Schnöll. Und: "Dazu kam, dass eine Vielzahl der Navis nicht mehr von der Autobahn durch die Anrainergemeinden gelotst haben. Viele kamen daher gar nicht auf die Idee, den Stau zu umfahren."

Nach langem Ringen und vielen Gesprächen mit Bayern und Berlin konnte zudem die Dritte Kontrollspur am Walserberg noch rechtzeitig zu Beginn der Bayerischen Sommerferien in Betrieb genommen werden.



Adaptierung der Mautstelle St. Michael

Weiterer Hotspot im Reiseverkehr: die Mautstelle St. Michael. Diese wurde baulich adaptiert, um einen kontinuierlichen Zufluss zum Mautvorplatz zu erreichen - offenbar mit Erfolg. Die Daten des Verkehrslandesrates zeigen:

• Eine Erhöhung der Abfertigungszahlen an der Mautstelle St. Michael und zwar von maximal 2260 Fahrzeugen pro Stunde im Jahr 2018 auf maximal 2.439 Fahrzeuge pro Stunde im Jahr 2019.

• Eine geringere Anzahl an notwendigen Blockabfertigungen entlang der A10 im Zulauf zur Mautstelle St. Michael (keine Blockabfertigung im Zeitraum von 13. Juli bis 11. August 2019 im Bereich Einhausung Flachau, Galerie Oberweißburg).



Strengere Kontrollen geplant

"Nicht nur der subjektive Eindruck, sondern auch Zahlen bestätigen, dass die Sperren ordentlich kontrolliert werden müssen. Wir werden nächstes Jahr zusätzlich zur Polizei auch einen privaten Sicherheitsdienst engagieren", sagt Schnöll. Denn: "Die Durchfahrtssperren zum Schutz der Anrainer in Grödig und Wals werden weiter verschärft. Für nächste Jahr werden wir die Durchfahrtsverbote durch unsere Ortschaften von der Länge des Rückstaus entkoppeln und die Fahrverbote auch für bestimmte Zeiträume verordnen. Damit wollen wir die Anrainer noch mehr entlasten."



Sperren auch am Pfingstwochenende

Eine Ausdehnung auf die Wintermonate ist in Salzburg derzeit kein Thema, aber die Kontrollen werden nächstes Jahr trotzdem ausgeweitet. Schnöll: "Wir werden künftig neben den Sommermonaten auch zu Pfingsten unsere Maßnahmen umsetzen. Sobald alle Daten zur Analyse vorliegen, werden wir im Herbst mit Asfinag, Polizei und den betroffenen Gemeinden alle Maßnahmen evaluieren und den Plan fürs nächste Jahr finalisieren."



Quelle: SN