Autobahn-Anrainer bekam Recht: Gericht muss Luftmessung an Salzburger A1 prüfen

Der Mann wollte mit einem Antrag eine "richtlinienkonforme" Schadstoffmessung und ergänzende Maßnahmen zu Tempo 80 auf der Salzburger Stadtautobahn erwirken. Während ihn die Behörde abblitzen ließ, gab ihm das Höchstgericht Recht.

Harald Rieder kämpft seit Jahren für bessere Luft an seinem Wohnort an der Westautobahn (A1) in Liefering. Nun hat er einen Teilerfolg verbucht: Das Landesverwaltungsgericht (LVwG) muss nach einem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) beurteilen, ob die Probenahmestellen in der Stadt ...