Autofahrer aus Wien flüchtete nach Verkehrsunfall in Zell am See

Ein Pinzgauer wurde verletzt. Der 38-jährige Wiener muss mit mehreren Anzeigen rechnen.





Ein Autofahrer aus Wien ist am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall bei St. Johann im Pongau geflüchtet. Der 38-Jährige geriet laut Polizei auf der Wagrainer Bundesstraße in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein 30-jähriger Pkw-Lenker aus Zell am See touchierte bei einem Ausweichmanöver die Leitschiene. Er fuhr dem Wiener nach, hielt ihn an und öffnete seine Autotüre. Als der 38-Jährige die Türe wieder zuknallte, wurde der Pinzgauer an einem Unterarm und Fuß verletzt.

Der Wiener setzte die Fahrt jedoch erneut fort. Schließlich gelang es dem Pinzgauer, den Flüchtigen ein zweites Mal zu stoppen und ihn in der Stöcklhubstraße solange anzuhalten, bis die Polizei eintraf. Der 38-Jährige verweigerte einen Alkotest. Die Beamten nahmen ihm den Fahrzeugschlüssel ab. Der Mann wird wegen Verkehrsunfalls mit Sachschaden und Fahrerflucht, Körperverletzung und mehreren Verwaltungsübertretungen angezeigt.