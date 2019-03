Autofahrer bei Unfall vor Salzburger Flughafen verletzt

Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Metallmasten.

Ein Autofahrer wurde am Montagnachmittag bei einem Unfall vor dem Salzburger Flughafen verletzt. Der Mann verlor in der 30er-Zone vor dem Haupteingang des Flughafens die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr mehrere Verkehrsleitschilder nieder und prallte schließlich gegen eine Metallstütze. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Fahrzeug auf die andere Straßenseite geschleudert. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und vom Roten Kreuz in das Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr führte die Sicherungs- und Aufräumarbeiten durch. Die Polizei Sperrte die Zufahrtsstraßen zum Flughafen und Leitete den Verkehr um. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

Quelle: SN