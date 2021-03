Autofahrer erfasste Radfahrerin in Elsbethen

Die Frau zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wollte die Fahrbahn überqueren, als sie der Pkw-Fahrer erfasste.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag in Haslach/Elsbethen bei einer Kreuzung. Ein 36-jähriger Lenker fuhr mit seinem Pkw in der Christophorusstraße, meldet die Salzburger Polizei. Zu diesem Zeitpunkt überquerte eine 59-jährige Radfahrerin die Fahrbahn von der Marktstraße kommend. Die Radfahrerin wurde vom Pkw erfasst und vom Fahrrad gestoßen. Dabei zog sie sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung die Verletzte ins Unfallkrankenhaus Salzburg.