Autofahrer flüchtete in Thalgau vor Polizei: Festnahme

26-Jähriger bereits amtsbekannt. Mit rücksichtsloser Fahrweise mehrere Lenker gefährdet.

Ein amtsbekannter Autofahrer hat sich am Donnerstag in Thalgau (Flachgau) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 26-Jährige, der keinen Führerschein hat, ignorierte die Anhalteversuche der Beamten und raste davon. Mit seiner rücksichtslosen Fahrweise brachte er andere Lenker in Gefahr. Sie mussten ausweichen, sonst wäre es zu Unfällen gekommen. Als ihn die Streife einholte, flüchtete der Flachgauer zu Fuß. Schließlich wurde er angehalten und festgenommen.