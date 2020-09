Autofahrer fuhr in Schlangenlinien auf Salzburger Autobahn

Ein Linzer wurde mit 1,58 Promille von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

In Schlangenlinien ist am Freitagabend ein Linzer mit seinem Wagen auf der Westautobahn (A1) bei Thalgau (Flachgau) in Richtung Wien unterwegs gewesen. Der 48-Jährige hatte 1,58 Promille im Blut und musste den Schein abgeben. Das berichtete die Polizei am Samstag.

Bei Verkehrskontrollen erwischten die Beamten im Bezirk Hallein am gleichen Tag noch weitere Verkehrssünder: In Abtenau war ein 29-jähriger Deutscher mit 1,66 Promille auf seinem Fahrrad ebenfalls durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Er musste sein Zweirad stehen lassen. Wenig später wurde ein 27-jähriger Autofahrer mit 0,78 Promille hinter dem Steuer seines Wagens erwischt. Beide wurden der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Ganze 2,04 Promille hatte ein 37-jähriger Halleiner intus, der schlafend in seinem Auto vorgefunden wurde. Nur kurz vorher hatte er sein Fahrzeug eingeparkt. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und ebenfalls Anzeige erstattet.

Quelle: APA