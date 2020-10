Autofahrer touchierte Fußgänger absichtlich mit seinem Wagen

Ein 32-jähriger serbischer Staatsangehöriger aus der Stadt Salzburg soll am Samstagabend gegen 19 Uhr einen 36-jährigen Serbien in Schallmoos absichtlich mit dem Auto angefahren haben. Das meldet die Polizei in einer Aussendung. Als der in Salzburg wohnhafte Mann nach dem Aufprall zu Boden fiel, wurde er vom Lenker, seinem 35-jährigen Bruder und deren gemeinsamen 56-jährigen Vater sowie einem bislang unbekannten Täter geschlagen und dabei unbestimmten Grades verletzt. Der Verletzte wurde ins Unfallkrankenhaus eingeliefert.

Zuvor hatte das Opfer den Pkw des Angreifers beschädigt. Dabei schlug er die Heckscheibe mit einer Gasflasche ein und beschädigte zudem die Spiegel.

Die Polizei musste andere Streifen zu Hilfe rufen, weil die Klärung des Sachverhalts vor Ort sich aufgrund der Menschenansammlung und Aufregung der Personen als sehr schwierig erwiesen habe. Die beteiligten Personen wurden angezeigt.

Quelle: SN